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НОВОСТИ

Более 32 тысяч детей родились в РФ в 2023 году благодаря ЭКО — Мурашко

14:00 04.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 32 тысяч детей были рождены в России в прошлом году благодаря технологии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В 2023 году после ЭКО родилось более 32 тысяч детей, при этом за первые четыре месяца 2024 года проведено более 28 тысяч полных циклов экстракорпорального оплодотворения», — сказал Мурашко в своем приветствии международному конгрессу «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

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