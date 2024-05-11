9 мая 2024 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений - Вильфанд

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самым холодным за весь период наблюдений стал день 9 мая 2024 года по показателю среднесуточной температуры, погода отставала от климатической нормы на 1,5 месяца и соответствовала 26 марта. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Среднесуточная температура действительно была самая низкая за весь период наблюдений, она составила плюс 1,7 градуса, что по климату соответствует 26 марта. День был очень холодный», — сказал он, отметив, что 9 мая температура воздуха была на 10,5 градуса ниже нормы.