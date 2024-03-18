0
0
35
НОВОСТИ

ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто

17:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для оказания военной помощи Украине, однако Венгрия не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Он отметил, что на встрече сохранилась воинственная атмосфера и участники совещания «приняли окончательное решение об увеличении на 5 млрд евро так называемого европейского фонда мира, из которого могут быть оплачены поставки оружия на Украину странами Европейского союза». Венгрия воздержалась при принятии этого решения и «не будет иметь никаких политических или финансовых обязательств» в связи с этим фондом, заявил Сийярто.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 18.03.2024
В Минобороны Украины заявили о критической нехватке боеприпасов у ВСУ
0
113
16:12 18.03.2024
Кадыров заявил, что готов выполнять приказы Путина любой сложности
0
143
16:00 18.03.2024
Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов
0
168
15:32 18.03.2024
Мосгоризбирком: Итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна
0
190
15:32 18.03.2024
The Guardian назвала возможных кандидатов в премьеры Британии в случае смещения Сунака
0
230
15:12 18.03.2024
ВС РФ пресекли попытки проникновения украинских ДРГ в Белгородской области
0
192
15:00 18.03.2024
Песков объяснил идею «санитарной зоны» между РФ и Украиной
0
254
14:32 18.03.2024
Под руководством Путина РФ добьется еще больших успехов в развитии — Си Цзиньпин
0
276
14:12 18.03.2024
Правительство ФРГ не признаёт законными выборы президента России — представитель
0
322
14:10 18.03.2024
Сбер открыл регистрацию на Зеленый марафон-2024 в городах России
0
251

Возврат к списку