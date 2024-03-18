ЕС увеличит фонд военной помощи Киеву на 5 млрд евро — Сийярто
17:00 18.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз принял решение об увеличении Европейского фонда мира на 5 млрд евро для оказания военной помощи Украине, однако Венгрия не несет за это ответственности и не будет выделять средства на эти цели. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.
Он отметил, что на встрече сохранилась воинственная атмосфера и участники совещания «приняли окончательное решение об увеличении на 5 млрд евро так называемого европейского фонда мира, из которого могут быть оплачены поставки оружия на Украину странами Европейского союза». Венгрия воздержалась при принятии этого решения и «не будет иметь никаких политических или финансовых обязательств» в связи с этим фондом, заявил Сийярто.
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