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НОВОСТИ

Глава Евросовета призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы

20:50 19.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит глав государств ЕС 21–22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы, совместных закупках оружия, увеличении военных бюджетов стран сообщества и ускорении поставок снарядов Киеву. Об этом написал глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме — приглашении участникам саммита, которое опубликовала его пресс-служба.

«Пришло время для изменения парадигмы в отношениях [Евросоюза] с обороной и безопасностью, — написал Мишель. — Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику ЕС в военный режим. Это означает тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно».

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