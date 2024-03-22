Из «Крокус сити холла» эвакуировали порядка 100 человек, ведется спасение людей с крыши
21:33 22.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные эвакуировали порядка 100 человек из подвала горящего «Крокус сити холла» в Красногорске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
«Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — сказали в МЧС.
Как передает корреспондент ТАСС, часть посетителей «Крокус сили холла» выбралась на крышу здания, они ожидают помощи. На месте работают представители всех экстренных служб. Продолжают прибывать пожарные и машины скорой помощи.
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