Разведка рудника «Пионер» показала, что он затоплен с высокой вероятностью

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка рудника «Пионер», где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник агентства.