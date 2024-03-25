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НОВОСТИ

Разведка рудника «Пионер» показала, что он затоплен с высокой вероятностью

10:00 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка рудника «Пионер», где произошел прорыв породы и были заблокированы горняки, показала, что он с высокой вероятностью затоплен. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 метров в горных выработках находится вода. С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены», — сказал собеседник агентства.

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