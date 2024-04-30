За полгода гражданами РФ из-за преступлений перестали быть около 400 бывших иностранцев

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД России прекратило приобретенное российское гражданство 398 бывших иностранных граждан из-за совершенных ими преступлений за первые полгода действия закона, увеличившего число статей Уголовного кодекса, приговоры по которым являются основанием для аннулирования паспорта РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.



26 октября в России вступил в силу новый федеральный закон о гражданстве, согласно которому российское гражданство бывших иностранцев, совершивших отдельные преступления либо создающих угрозу национальной безопасности России, подлежит прекращению, а паспорт гражданина РФ — изъятию. При этом для такого решения не имеет значения, когда было совершено преступление или действия, создающие угрозу национальной безопасности.



«С начала реализации федерального закона <…> принято 406 решений о прекращении гражданства РФ, из них 398 решений — в связи с вступлением в силу приговоров суда о привлечении натурализованных граждан к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 24 федерального закона», — сказал собеседник агентства.



