Китай изобрел новую электромагнитную катапульту для запуска истребителей с авианосцев

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские ученые изобрели новое поколение электромагнитных катапульт для запуска палубных самолетов с авианосцев, позволяющее значительно увеличить полезную нагрузку летательных средств. Принцип действия разработанной системы схож с работой электромобилей, сообщила газета South China Morning Post.

«Новая катапульта имеет малые размеры, простую конструкцию, мало весит и не требует сложной системы питания», — приводит издание выдержки из попавшей в ее распоряжение публикации команды разработчиков под руководством доцента школы машиностроения и энергетики Пекинского технологического университета Е Лэчжи. Сообщается, что новое устройство может разгонять 30-тонный самолет с места до 70 м/с за 2,1 секунды. При этом традиционным электромагнитным катапультам требуется более трех секунд для развития 13-тонным истребителем скорости 66 м/с. Кроме того, катапульта нового поколения может останавливать самолет, движущийся со скоростью 72 м/с, за 2,6 секунды.

Принцип работы катапульты схож с эффектом рекуперации в электромобилях: устройство раскручивает тяжелый маховик до высоких скоростей, а затем передает кинетическую энергию заводному колесу, которое тянет стальной трос, прикрепленный к шасси самолета, что придает истребителю необходимую скорость. При торможении катапульта работает по аналогичному принципу, однако направление вращения маховика меняется на противоположное. До сих пор только США имели на вооружении корабли, оборудованные электромагнитной катапультой (авианосцы типа «Джеральд Форд»).