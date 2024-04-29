В Карачаево-Черкесии совершено нападение на пост ДПС, двое полицейских погибли

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два сотрудника полиции погибли, четверо силовиков ранены при нападении на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии. Ответным огнем уничтожены пятеро нападавших, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

«В результате боестолкновения погибли двое прикомандированных сотрудников полиции УМВД России по Курганской области. Ранения получили двое сотрудников ДПС ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии, сотрудник Росгвардии КЧР и сотрудник УМВД России по Курганской области. Пятеро нападавших уничтожены на месте», — говорится в сообщении.

Пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.