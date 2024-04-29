Оставшиеся в РФ европейские банки нарастили свою прибыль втрое по сравнению с 2021 годом - FT

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие европейские банки, оставшиеся в России, в прошлом году заплатили более 800 млн евро налогов, что в четыре раза больше, чем до начала СВО. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, семь крупнейших европейских банков по размеру активов в России — Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP — сообщили о совокупной прибыли в размере более 3 млрд евро в 2023 году. Это в три раза больше, чем в 2021 году, утверждает издание. Согласно анализу Financial Times, скачок прибыльности привел к тому, что европейские банки заплатили около 800 млн евро налогов по сравнению с 200 млн евро в 2021 году.