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НОВОСТИ

Нелегальные мигранты бегут из Британии в Ирландию, чтобы избежать депортации- СМИ

09:00 29.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ирландия столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов, прибывающих в страну из Великобритании, где был принят закон об их высылке в Руанду. Как сообщает телеканал RTE, 80% из тех, кто за последние дни обратился к властям Ирландии с прошением об убежище, прибыли в страну из Соединенного Королевства через неохраняемую границу с Северной Ирландией.

«Я определенно не собираюсь позволять, чтобы миграционная политика какой-либо другой страны влияла на состоятельность нашей собственной. Наша страна ни в коем случае и ни в каком виде не является лазейкой для решения чужих миграционных проблем», — заявил премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

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