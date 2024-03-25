Рабочий погиб под завалами на шахте в Свердловской области

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горнорабочий погиб под завалами на шахте «Кальинская» в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба Североуральского бокситового рудника (СУБР).

«Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь. Семья погибшего также получит 3 миллиона рублей от компании», — сказали в СУБРе.