«Союз МС-25» с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», который был запущен с космодрома Байконур в субботу, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

На корабле на МКС прибыл экипаж 21-й экспедиции посещения — в него вошли участница космического полета, представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.