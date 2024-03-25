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НОВОСТИ

«Союз МС-25» с международным экипажем новой экспедиции посещения пристыковался к МКС

18:40 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пилотируемый корабль «Союз МС-25», который был запущен с космодрома Байконур в субботу, пристыковался к универсальному узловому модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

На корабле на МКС прибыл экипаж 21-й экспедиции посещения — в него вошли участница космического полета, представительница Белоруссии Марина Василевская, космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

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