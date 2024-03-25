Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов — Путин
21:23 25.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус сити холле» совершили радикальные исламисты.
«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».
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