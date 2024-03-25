Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов — Путин

21:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус сити холле» совершили радикальные исламисты.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками», — сказал он, открывая совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».