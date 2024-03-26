Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

«26 марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня „Град“. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — сказали там.