Два реактивных снаряда РСЗО «Град» уничтожены над Белгородской областью
09:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.
«26 марта около 07:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня „Град“. Дежурными средствами ПВО над Белгородской областью уничтожены в воздухе два реактивных снаряда», — сказали там.
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