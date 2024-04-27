Нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился год

12:45

Иллюстрация пресс-службы Сбера



Сегодня нейросетевой модели Сбера GigaChat исполнился ровно год. За это время ее аудитория выросла с нескольких тысяч сотрудников Сбера до 5 млн уникальных пользователей. А совокупное количество запросов к сервису уже превысило 90 млн.

GigaChat умеет отвечать на вопросы, поддерживать диалог, создавать практически любые тексты и изображения, писать код, суммаризировать материалы, а также загружать и работать с файлами. Сервис может быть ассистентом как обычного пользователя, так и компании.

GigaChat доступен бесплатно через веб-версию, Telegram и «Вконтакте» , на умных устройствах Sber и в приложении «Салют» на Android.

«Невероятно, что уже пролетел год с момента выхода GigaChat. За этот небольшой период нашим командам удалось создать модель, входящую в высшую лигу генеративного искусственного интеллекта (AI), вместе с моделями, созданными западными и китайскими технологическими гигантами, – отметил старший вице-президент, CTO Сбербанка Андрей Белевцев. – И мы не останавливаемся на достигнутом. Сервис постоянно развивается, становится умнее и совершеннее. Спасибо всем нашим пользователям, кто ежедневно обращается к GigaChat для решения различного рода задач».

Компаниям доступны три модели, отличающиеся по скорости, возможности следовать сложным инструкциям и размером контекстного окна: GigaChat Lite, GigaChat Lite+ и GigaChat Pro. С их помощью можно генерировать контент, делать векторное представление текста (эмбеддинг), создавать собственные решения и оптимизировать бизнес-процессы. Чтобы упростить работу с GigaChat, разработан инструмент GigaChain (SDK) – это адаптированная версия библиотеки LangChain для русского языка, который поможет создавать продвинутые AI-приложения на основе технологий Сбера.

На сегодняшний день GigaChat API уже пользуются более 4 тыс. бизнес-клиентов. Например, производитель офисного ПО «Мой Офис» интегрировал сервис для работы с документами и коммуникацией.

Модель также внедряется уже во многие решения и процессы Сбера, повышая производительность и скорость их работы, например, на сервисе по продаже непрофильных активов и залогового имущества Portal DA текстовое описание объекта теперь готовит GigaChat, а на сайте SberCIB сервис помогает прочитать отчеты аналитиков в трех вариантах: кратко, тезисно и подробно.

За полтора месяца с момента открытия веб-сервиса для совместной разработки и хостинга кода GitVerse больше 20 тыс. разработчиков зарегистрировались и открыли свои репозитории. Там же можно попробовать AI-ассистента разработчика GigaCode, который позволяет ускорить процесс написания кода, предлагая наиболее вероятные и релевантные подсказки. В Сбере уже несколько тысяч специалистов ежедневно работают с этим сервисом. Расчеты показывают, что он на 25% ускоряет процесс разработки кода.

GigaChat не только позволяет работать с кодом, текстом, генерировать идеи, но и помогает поздравить близких с днем рождения, важным событием и даже признаться в любви. Благодаря комбинации с нейросетью Сбера – Kandinsky, GigaChat также способен сгенерировать неограниченное количество уникальных открыток, которыми пользователь может делиться с сайта или пересылать в соцсетях.

С начала февраля 2024 года, активных пользователей чат-бота GigaChat на платформе ВКонтакте увеличилось в 10 раз и достигло 1,7 млн человек, а 1,4 млн человек создали ВКонтакте 2 млн открыток за месяц. Пользователи признавались в любви своим близким 14 февраля и поздравляли женщин с 8 марта с помощью уникальных открыток, которые генерировала нейросеть. GigaChat даже проводить сеансы медитации.

Для обучения GigaChat Сбер привлекал ведущие вузы страны. Были отобраны более семи команд, которые работали над совершенствованием одного из самых прорывных решений в области технологий искусственного интеллекта. Эрудицию сервиса GigaChat подтвердила экспертная комиссия из ВШЭ. Он успешно справился с ЕГЭ по обществознанию для поступления в вуз, набрав 67 баллов. Также одним из первых в мире сдал выпускной экзамен из медицинского высшего учебного заведения по направлению подготовки «Лечебное дело», получив итоговую оценку 4.

По версии издания Arabian Business, языковая модель GigaChat от Сбера вошла в пятерку лучших AI-сервисов в мире, а GigaChat PRO победила версию ChatGPT 3.5 от американской компании OpenAI по качеству ответов на русском языке. Также в феврале этого года GigaChat обошел большинство моделей в открытом доступе по итогам открытого бенчмарка MERA.

«За прошедший год GigaChat не только продемонстрировал колоссальный рост в качестве и функциональности, но и стал важнейшим инструментом трансформации бизнеса, объединив академические, инженерные, продуктовые команды как внутри Сбера, так и вне его, – отметил CEO SberDevices Денис Филиппов. – Работа над проектом ведется командами SberDevices и Sber AI в тесном сотрудничестве с Институтом искусственного интеллекта AIRI, которые помогают передавать GigaChat различные предметные знания. Вместе с партнерами, в том числе крупнейшими вузами страны, мы создаем принципиально новые решения, чтобы сделать работу человека ещё эффективнее».

В веб-версии GigaChat появилась «Хвалёнушка» – эмпатичный режим сервиса, который поддержит и похвалит собеседника. Пользователи получают новый интересный опыт и тематические ответы на вопросы и реплики, характерные для личности персонажа. «Хвалёнушка» – не единственный персонаж, который будет в GigaChat.