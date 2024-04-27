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НОВОСТИ

Китай пытался вмешаться в выборы президента США, утверждает Блинкен

12:30 27.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты нашли доказательства попыток Китая повлиять на исход грядущих президентских выборов. С таким утверждением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN по итогам визита в Пекин.

«В целом мы видели доказательства попыток повлиять и, возможно, даже вмешаться [в выборы]. Мы хотим удостовериться, что подобные действия прекратятся как можно скорее», — сказал он. Госсекретарь отметил, что США «очень внимательно наблюдают» за любым потенциальным вмешательством в свои выборы и считают попытки повлиять на них «совершенно неприемлемыми». По его мнению, существует угроза подобных действий, которая исходит от Китая и других стран. Как именно третьи страны могут повлиять на исход президентской гонки в США, глава американского внешнеполитического ведомства не уточнил.

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