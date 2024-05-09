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НОВОСТИ

Если США не остановят Израиль, будут тяжелые последствия - глава МИД Ирана

17:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил о тяжелых последствиях, если США не окажут на Израиль давление для прекращения огня в секторе Газа, в том числе военной операции в городе Рафах на юге анклава. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщается в заявлении, опубликованном по итогам переговоров в телеграм-канале МИД исламской республики, министр предупредил — «если США не окажут давления на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, чтобы тот согласился на прекращение огня, и никак не будут препятствовать совершению [Израилем] новых преступлений в Рафахе, то сторонники войны столкнутся с тяжелыми последствиями».

По словам главы иранской дипломатии, Белый дом должен выбрать, «оказать давление на израильский режим и остановить войну или перейти на новый уровень кризиса и напряженности в регионе». Абдоллахиян также потребовал от ООН усилить давление на еврейское государство.

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