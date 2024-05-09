Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
13:50 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его сведениям, в ходе сотрудничества французская сторона поможет китайским коллегам в работе по сохранению Терракотовой армии. Это порядка 8,1 тыс. статуй воинов, выполненных в полный рост и захороненных у мавзолея Цинь Шихуанди (259-210 годы до н. э.).
Основное внимание будет уделено восстановлению и защите конструкций из древесины, которые имеются на территории этих культурно-исторических памятников.
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