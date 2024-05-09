На Украине разрешили блокировку счетов за уклонение от мобилизации

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины поддержала в окончательном чтении законопроект об увеличении штрафов и ужесточении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в армию, в случае неуплаты допускается блокировка банковских счетов. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк.



«Парламент проголосовал в целом [за законопроект] „О внесении изменений в уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях за нарушение мобилизации“, — написал он в телеграм-канале.



Согласно документу, за неявку в военкомат по повестке или необновление учетных данных можно получить штраф от 17 тыс. до 25,5 тыс. гривен (от $431 до $637). При этом территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) вправе вынести постановление о наложении штрафа заочно, без личного присутствия гражданина. Неуплата влечет принудительное взыскание долга и даже блокировку банковских счетов оштрафованного. Ранее штраф за неявку по повестке не превышал $86. Кроме того, уклонистов разрешат задерживать до трех часов для составления протокола, а при необходимости установить личность или обстоятельства правонарушения — до трех суток.



