Венгрия не хочет оказывать военную помощь Украине
15:50 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он сообщил, что этот вопрос обсуждался 8 мая на заседании венгерского правительства, поскольку ситуация вокруг Украины «стала еще более серьезной». «Стали известны новые планы НАТО, направленные на координацию поставок вооружений, подготовку украинских военнослужащих и выделение $100 млрд на эти цели в течение пяти лет», — уточнил Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра.
НОВОСТИ
- 16:20 09.05.2024
- Верховная рада Украины отравила в отставку вице-премьера Кубракова
- 16:10 09.05.2024
- Веру в европейские ценности пошатнула политика ЕС по Газе - Эрдоган
- 15:20 09.05.2024
- Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала
- 15:10 09.05.2024
- На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России
- 13:50 09.05.2024
- Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
- 13:30 09.05.2024
- На Украине разрешили блокировку счетов за уклонение от мобилизации
- 12:20 09.05.2024
- В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО
- 12:10 09.05.2024
- Генсек НАТО заявил, что ввод войск альянса на Украину не планируется
- 11:20 09.05.2024
- В Кишиневе провокаторы попыталась помешать шествию "Бессмертного полка"
- 11:10 09.05.2024
- В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать