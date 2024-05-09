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НОВОСТИ

Венгрия не хочет оказывать военную помощь Украине

15:50 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине, поскольку они ведут к прямому вмешательству альянса в вооруженный конфликт на территории соседней страны. Об этом заявил на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался 8 мая на заседании венгерского правительства, поскольку ситуация вокруг Украины «стала еще более серьезной». «Стали известны новые планы НАТО, направленные на координацию поставок вооружений, подготовку украинских военнослужащих и выделение $100 млрд на эти цели в течение пяти лет», — уточнил Гуйяш, имеющий в правительстве ранг министра.

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