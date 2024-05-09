Веру в европейские ценности пошатнула политика ЕС по Газе - Эрдоган
16:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Политика, проводимая некоторыми европейскими институтами и странами в контексте кризиса в Газе, который привел к гибели 35 тыс. палестинцев, в том числе 15 тыс. детей, пошатнула веру в европейские ценности. До тех пор пока кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнение в этих ценностях будет только расти», — говорится в послании Эрдогана. Его распространил департамент коммуникации в администрации турецкого лидера.
По его мнению, в нынешней геополитической конъюнктуре «крайне важно, чтобы Евросоюз проводил политику инклюзивности, сотрудничества и справедливости как в рамках широкой европейской географии, так и в Средиземноморском бассейне».
НОВОСТИ
- 16:20 09.05.2024
- Верховная рада Украины отравила в отставку вице-премьера Кубракова
- 15:50 09.05.2024
- Венгрия не хочет оказывать военную помощь Украине
- 15:20 09.05.2024
- Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала
- 15:10 09.05.2024
- На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России
- 13:50 09.05.2024
- Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
- 13:30 09.05.2024
- На Украине разрешили блокировку счетов за уклонение от мобилизации
- 12:20 09.05.2024
- В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО
- 12:10 09.05.2024
- Генсек НАТО заявил, что ввод войск альянса на Украину не планируется
- 11:20 09.05.2024
- В Кишиневе провокаторы попыталась помешать шествию "Бессмертного полка"
- 11:10 09.05.2024
- В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать