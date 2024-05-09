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Веру в европейские ценности пошатнула политика ЕС по Газе - Эрдоган

16:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политика, проводимая Европой в отношении урегулирования кризиса в секторе Газа, пошатнула веру в европейские ценности. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган по случаю Дня Европы, отмечаемого 9 мая.

«Политика, проводимая некоторыми европейскими институтами и странами в контексте кризиса в Газе, который привел к гибели 35 тыс. палестинцев, в том числе 15 тыс. детей, пошатнула веру в европейские ценности. До тех пор пока кризисы, конфликты и войны, затрагивающие Европу и нашу общую географию, остаются неразрешенными, сомнение в этих ценностях будет только расти», — говорится в послании Эрдогана. Его распространил департамент коммуникации в администрации турецкого лидера.

По его мнению, в нынешней геополитической конъюнктуре «крайне важно, чтобы Евросоюз проводил политику инклюзивности, сотрудничества и справедливости как в рамках широкой европейской географии, так и в Средиземноморском бассейне».


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