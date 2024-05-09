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В Астрахани 14 человек госпитализированы с отравлением наркотическим веществом

17:20 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из 14 человек, госпитализированных после отравления неизвестным наркотическим веществом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в городской клинической больнице № 3 имени С. М. Кирова.

«Шесть тяжелых, остальные уже стабильные. Предпринимаются все необходимые меры», — сказали в больнице.

Ранее пресс-служба СУ СК по региону сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после гибели пяти человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые отравились неизвестным веществом. Еще 14 человек были госпитализированы в больницу, из них 11 находились в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. По данным пресс-службы прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено также по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств).

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