В Астрахани 14 человек госпитализированы с отравлением наркотическим веществом

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из 14 человек, госпитализированных после отравления неизвестным наркотическим веществом, находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в городской клинической больнице № 3 имени С. М. Кирова.



«Шесть тяжелых, остальные уже стабильные. Предпринимаются все необходимые меры», — сказали в больнице.



Ранее пресс-служба СУ СК по региону сообщала о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после гибели пяти человек в возрасте от 18 до 40 лет, которые отравились неизвестным веществом. Еще 14 человек были госпитализированы в больницу, из них 11 находились в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, все они употребляли наркотические вещества. По данным пресс-службы прокуратуры Астраханской области, уголовное дело возбуждено также по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств).



