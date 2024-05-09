Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публика попыталась сорвать выступление участницы конкурса «Евровидение» от Израиля Эден Голан во время первой репетиции второго полуфинала. Об этом сообщает телеканал TV4.



В зале были слышны крики «Свободу Палестине» и улюлюканье. Некоторые присутствовавшие на репетиции размахивали палестинскими флагами, хотя организаторы конкурса запретили публике проносить подобную символику.



Эден Голан выступит во втором полуфинале, который состоится сегодня. В течение дня в Мальмё ожидаются несколько антиизраильских демонстраций.



