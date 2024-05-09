На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России
15:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, 64-летняя женщина свою вину не признала.
Это первый случай в истории Украины, когда за публикации в социальных сетях человека приговаривают к лишению свободы на такой срок.
НОВОСТИ
- 15:20 09.05.2024
- Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала
- 13:50 09.05.2024
- Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
- 13:30 09.05.2024
- На Украине разрешили блокировку счетов за уклонение от мобилизации
- 12:20 09.05.2024
- В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО
- 12:10 09.05.2024
- Генсек НАТО заявил, что ввод войск альянса на Украину не планируется
- 11:20 09.05.2024
- В Кишиневе провокаторы попыталась помешать шествию "Бессмертного полка"
- 11:10 09.05.2024
- В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде
- 10:20 09.05.2024
- Несмотря на холод участники парада переоделись в летнюю форму
- 10:10 09.05.2024
- Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы
- 09:45 09.05.2024
- В Литве на месте демонтированных воинских мемориалов дежурит полиция
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать