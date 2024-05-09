На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожилую женщину на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за посты в соцсети «Одноклассники» в поддержку России. Об этом сообщило украинское издание «Страна».



По его информации, 64-летняя женщина свою вину не признала.



Это первый случай в истории Украины, когда за публикации в социальных сетях человека приговаривают к лишению свободы на такой срок.



