0
0
30
НОВОСТИ

На Украине пенсионерку приговорили к 5 годам тюрьмы за поддержку России

15:10 09.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожилую женщину на Украине приговорили к пяти годам лишения свободы за посты в соцсети «Одноклассники» в поддержку России. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По его информации, 64-летняя женщина свою вину не признала.

Это первый случай в истории Украины, когда за публикации в социальных сетях человека приговаривают к лишению свободы на такой срок.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:20 09.05.2024
Выступление израильской участницы на репетиции «Евровидения» пытались сорвать криками из зала
0
22
13:50 09.05.2024
Музей в Китае поможет Франции в реставрации Нотр-Дам
0
192
13:30 09.05.2024
На Украине разрешили блокировку счетов за уклонение от мобилизации
0
214
12:20 09.05.2024
В параде Победы на Красной площади впервые приняли участие бойцы СВО
0
340
12:10 09.05.2024
Генсек НАТО заявил, что ввод войск альянса на Украину не планируется
0
293
11:20 09.05.2024
В Кишиневе провокаторы попыталась помешать шествию "Бессмертного полка"
0
369
11:10 09.05.2024
В память о погибших в Великую Отечественную Путин объявил минуту молчания на параде
0
331
10:20 09.05.2024
Несмотря на холод участники парада переоделись в летнюю форму
0
434
10:10 09.05.2024
Путин лично встретил иностранных лидеров перед парадом Победы
0
451
09:45 09.05.2024
В Литве на месте демонтированных воинских мемориалов дежурит полиция
0
455

Возврат к списку