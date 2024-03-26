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РФ не примет тех, кто уехал и переметнулся на сторону врага — Песков

09:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне, уехавшие из страны и начавшие поддерживать врагов, не будут хорошо приняты на Родине. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью aif.ru.

«Давайте будем все-таки разделять. Кто-то из несогласных уехал и буквально встал на позиции врага своей страны. Вот этих людей здесь не будут ждать, не примут, это точно», — отметил представитель Кремля, говоря о разных категориях несогласных с политикой властей.

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