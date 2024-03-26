Срок заключения договора с мигрантами предложили ограничить

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минтруд предложил ограничить срок заключения договоров с мигрантами. Документ опубликован на портале правовых актов.

В ведомстве предполагают, что работодатели будут заключать соглашения «в порядке целевого организованного набора» с совершеннолетними иностранцами при наличии разрешения на трудовую деятельность. Оно в свою очередь будет выдаваться не более чем на два года.

Кроме того, в инициативе министерства сказано, что если договор расторгается досрочно, то мигрант обязан покинуть Россию в течение 30 дней, если не заключит новый договор с другим работодателем, который участвует в целевом наборе.

Помимо этого, при получении разрешения на работу иностранец должен в течение 30 дней предоставить документ о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства. "Говорит Москва"