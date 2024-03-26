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ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев

12:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) отказала представителю российской делегации, члену рабочей группы Межпарламентского союза (МПС) по науке и технике в ознакомительной поездке в организацию, которая должна была состояться сегодня. Как рассказал глава делегации РФ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, рабочая группа в знак протеста единогласно отказалась от поездки в ЦЕРН.

«Вчера вечером организаторы экскурсии, ознакомительной поездки со стороны ЦЕРНа уведомили рабочую группу МПС, что поскольку они уже не поддерживают сотрудничество с Россией, они не считают возможным приезд в ЦЕРН представителя российской парламентской делегации, нашей коллеги Лилии Салаватовны Гумеровой. Рабочая группа поздно вечером собралась на экстренное заседание, руководит ей представитель Ирландии, там представлены все страны, которые есть в МПС, и западники там есть. Единогласным решением эта рабочая группа в знак протеста против такой позиции руководства ЦЕРНа отказалась от сегодняшней ознакомительной поездки. Поездка не состоится», — сказал сенатор в эфире телеканала «Россия-24».

Он выразил надежду, что «эта скандальная для ЦЕРНа ситуация будет обсуждена и в целом на ассамблее МПС».

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