Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
14:12 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США, а его юристы могут получить возможность вновь оспорить решение о его выдаче. Такой шанс после состоявшихся в феврале слушаний дал 52-летнему австралийцу Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне.
«Ассанж не будет экстрадирован немедленно. Суд дал правительству Соединенных Штатов три недели, чтобы предоставить гарантии, что Ассанж имеет право ссылаться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что суд не будет предвзят к нему (включая приговор) по причине его гражданства, что ему будет предоставлена такая же защита, согласно первой поправке, как и гражданину Соединенных Штатов, что смертный приговор не будет вынесен», — говорится в письменном решении суда.
В случае отсутствия таких гарантий Ассанж получит право оспорить постановление главы британского МВД о его экстрадиции, и суд вновь рассмотрит полный набор аргументов защиты Ассанжа, настаивающей на том, что при выдаче в США его жизни и здоровью будет грозить опасность. В этом случае новое судебное заседание состоится 20 мая, постановил суд.
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