На алтайском курорте Сбера «Манжерок» на фестивале искусства «Сказ» покажут лики Сибири

12:10

«Хранительница рода» (автор – Арчын Баданов).

Фото пресс-службы Сбера



На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» в Республике Алтай с 27 апреля по 12 мая 2024 года проходит первый Фестиваль современного искусства «Сказ». В рамках фестиваля около 100 художников, скульпторов и дизайнеров создают предметы искусства. Заявлены три арт-направления: ленд-арт, лики Сибири и основная экспозиция, на которой заявлено более 50 художников.

Среди арт-объектов фестиваля:

– мультимедийный проект «Поющий сказ Алтая» (авторы – Маргарита Морева, Никита Истюшкин, Роман Круппс). Каждый петроглиф, размещенный на пирамиде, содержит внутри звучание момента, зарождение объединяющего фестиваля молодого искусства на Алтае. Это история маленького человека, который живет идеями, мечтами, ставит перед собой цели, ничего не боится, и через любовь и взаимопонимание находит ключ к сердцу Алтая;

– «Невозможный портал» (автор – Вадим Васильев). Выполненная из ветвей ивы и клена инсталляция – намек на присутствие рядом с нами метафорического мира алтайских духов. Это не инструмент, с помощью которого можно легко переместиться в другой мир, а скорее приглашение в него: у каждого – свои испытания и способы для встречи с духами на Алтае. «Невозможный портал» указывает на близкое присутствие необъяснимого и тесное сосуществование трех миров Вселенной – небесного, земного и подземного, а также множества незримых сфер, слоев и ярусов, в которых обитают многочисленные персонажи и духи;

– «Хрупкость» (автор – Маргарита Морева). Эта инсталляция отражает нашу уязвимость. Какой бы она была, если бы имела тело? Если бы она звучала, если бы имела свой аромат? Нужно ощутить хрупкость насквозь, чтобы понять ее ценность. Хрупкость – свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Всего лишь одно действие может разрушить тело – будто его и не было. Поэтому хрупкость равняется осторожности. Мы меняем ландшафт, одновременно сливаемся с ним;

– серия скульптур «КОра» и «КорнИ», «НакамЕнь», «КатунИ», «РечЕп» (автор – Юля Гольдман). Автор представляет серию из пяти работ из керамики, вдохновленных духами Алтая. Три скульптуры относятся к духам земного, среднего мира. Это «КОра» и «КорнИ», которые визуализируют энергию дерева и зверя, а также «НакамЕнь» – скульптура, воплощающая энергию земли и мужчины. «КатунИ» отражает энергию воды и выполнена в образе женщины. Эта скульптура рассказывает о духах нижнего мира. «РечЕп» – скульптура, которая визуализирует энергию воздуха и выполнена в образе черепа птицы. Она говорит об образе цикла жизни и смерти и духах верхнего мира. Главные темы, с которыми работает автор, – утопия и апокалипсис. В своих работах она стремится преодолеть материальность, изобразить метафизическую природу вещей. Герои ее работ: духи и энергии, выраженные в образы, что вдохновлены первобытной природой. Их тихий мистицизм воплощает мысли и ценности, отличные от утилитаризма современного общества;

– «Хранительница рода» (автор – Арчын Баданов). Арчын Баданов – художник-скульптор, родился в селе Кокоря Республики Алтай в семье потомственных животноводов и чабанов. С самого рождения жил в войлочной юрте, среди гор и степей. В скульптурных композициях очень редко используют цвет. Автор специально внес цветовые отношения в свою работу, выполненную из искусственного камня. Характерно сидящей в этом возрасте алтайская бабушка несет в себе образ изобразительного, исторического, этнографического изучения, так как есть передача материальности, соответствующие цвета национальной одежды, атрибуты бытовой принадлежности алтайского народа. Этот образ жил в авторе с самого детства в виде любви мамы, бабушки, того, как они оберегали очаг, растили и воспитывали детей. Так и сложился образ «Хранительницы рода» – спокойной, мудрой, теплой доброй, сидящей у очага.