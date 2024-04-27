Первый на Алтае Фестиваль искусства пройдет на курорте Сбера «Манжерок»

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Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» в партнерстве с креативным агентством MO.VA проведут в Республике Алтай первый Фестиваль современного искусства «Сказ». Свои работы представят молодые художники и скульпторы России. Фестиваль пройдет на территории курортного комплекса с 27 апреля по 12 мая 2024 года.

На две недели «Манжерок» станет площадкой настоящего творческого процесса. Около 100 творческих людей со всей страны – художники, скульпторы и дизайнеры – будут создавать предметы искусства, учитывая особенности каждой локации. Они будут работать в трех арт-направлениях: ленд-арт, лики Сибири и основная экспозиция, на которой заявлено более 50 художников. Среди них известные в среде арта столичные художники: Роман Ермаков и Дишон Юлдаш, представители регионов и местные художники Аржан Ютеев, Николай Замятин, Юлия Михеева, Игорь Катонов, Алексей Стешак и многие другие.

«Сказ» откроется экскурсией по арт-объектам и продолжится ежедневными лекциями от экспертов сферы культуры. Также запланированы мастер-классы по созданию предметов искусства, воркшопы по фотографии, перфомансы, музыкальные концерты, интерактивные площадки, паблик-токи, пленэры с членами союза художников России и медитативные практики в окружении алтайского ландшафта.

Фестиваль «Сказ» создан при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он состоит из отборочного этапа и самого фестиваля. Отбор работ состоялся в декабре 2023 года в Чемальском районе во время творческой резиденции, где из 110 заявок были отобраны 14 арт-проектов, которые в дальнейшем получили финансирование и будут представлены на курорте «Манжерок».