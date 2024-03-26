Посол США Трейси почтила в МИД РФ память жертв теракта в «Крокусе»

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американского диппредставительства в Москве Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований, открытой в здании МИД РФ на Смоленской площади в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Посол более десяти минут писала слова поддержки.

На вопрос журналистов, какое она оставила послание, дипломат отметила, что написала в книге слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

С самого утра главы зарубежных диппредставительств непрерывным потоком прибывают к зданию российского дипведомства, чтобы воздать дань памяти жертвам трагедии. Многие дипломаты приносят с собой цветы. Каждый прибывший спокойно дожидается своей очереди, позволяя коллегам в полной мере отразить на бумаге слова соболезнований и поддержки российскому народу, которые уже на протяжении нескольких дней бесперебойно звучат во всех уголках мира.