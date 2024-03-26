0
0
155
НОВОСТИ

Посол США Трейси почтила в МИД РФ память жертв теракта в «Крокусе»

14:32 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава американского диппредставительства в Москве Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований, открытой в здании МИД РФ на Смоленской площади в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле». Посол более десяти минут писала слова поддержки.

На вопрос журналистов, какое она оставила послание, дипломат отметила, что написала в книге слова «сочувствия и соболезнований российскому народу в связи с этой ужасной потерей».

С самого утра главы зарубежных диппредставительств непрерывным потоком прибывают к зданию российского дипведомства, чтобы воздать дань памяти жертвам трагедии. Многие дипломаты приносят с собой цветы. Каждый прибывший спокойно дожидается своей очереди, позволяя коллегам в полной мере отразить на бумаге слова соболезнований и поддержки российскому народу, которые уже на протяжении нескольких дней бесперебойно звучат во всех уголках мира.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.03.2024
Террористов ждали на Украине после теракта в «Крокус сити холле» — Бортников
0
78
15:12 26.03.2024
Военный объект на территории санатория в Одессе поражен ночным ударом — подполье
0
109
15:00 26.03.2024
Минск и Москва не должны расслабляться из-за возможности нападения НАТО — Лукашенко
0
125
14:12 26.03.2024
Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
0
204
14:00 26.03.2024
Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
0
223
13:32 26.03.2024
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
0
276
13:20 26.03.2024
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
0
284
13:05 26.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
0
287
13:00 26.03.2024
В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине
0
282
12:32 26.03.2024
ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
0
353

Возврат к списку