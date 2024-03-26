0
0
58
НОВОСТИ

Военный объект на территории санатория в Одессе поражен ночным ударом — подполье

15:12 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный объект, который находился на территории санатория в Одессе, поражен российским ударом, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

«Прилет был в санаторий. В районе санатория работала ПВО, что-то серьезное прикрывали», — сказали там, уточнив, что «в результате поражен военный объект».

Также отмечается, что после удара на объекте была слышна повторная детонация.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:32 26.03.2024
Террористов ждали на Украине после теракта в «Крокус сити холле» — Бортников
0
78
15:00 26.03.2024
Минск и Москва не должны расслабляться из-за возможности нападения НАТО — Лукашенко
0
125
14:32 26.03.2024
Посол США Трейси почтила в МИД РФ память жертв теракта в «Крокусе»
0
191
14:12 26.03.2024
Британский суд отказался немедленно экстрадировать Ассанжа в США, потребовал гарантии
0
204
14:00 26.03.2024
Россия открыта для диалога с США, но выступает за комплексное обсуждение вопросов - Песков
0
223
13:32 26.03.2024
Суд арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус сити холл»
0
276
13:20 26.03.2024
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня — СМИ
0
284
13:05 26.03.2024
ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи в Самарской области
0
287
13:00 26.03.2024
В Киеве признали, что чувствуют нежелание Запада помогать Украине
0
282
12:32 26.03.2024
ЦЕРН отказала члену делегации РФ в участии в экскурсии в составе группы МПС — Косачев
0
353

Возврат к списку