Военный объект на территории санатория в Одессе поражен ночным ударом — подполье

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный объект, который находился на территории санатория в Одессе, поражен российским ударом, сообщили ТАСС в пророссийском подполье.

«Прилет был в санаторий. В районе санатория работала ПВО, что-то серьезное прикрывали», — сказали там, уточнив, что «в результате поражен военный объект».

Также отмечается, что после удара на объекте была слышна повторная детонация.