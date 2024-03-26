На Украине назначили нового секретаря Совета нацбезопасности

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.

«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.

Другими указами Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его на пост секретаря СНБО.