На Украине назначили нового секретаря Совета нацбезопасности
17:12 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО), сменив на этой должности Алексея Данилова. Соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский.
«Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа, опубликованного на сайте украинского лидера.
Другими указами Зеленский уволил Литвиненко с должности главы Службы внешней разведки и назначил его на пост секретаря СНБО.
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