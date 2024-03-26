США и ФРГ в случае конфликта с Белоруссией и РФ не будут защищать Литву - Лукашенко
17:40 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что военнослужащие США и Германии в составе сил НАТО, находящиеся на полигоне Пабраде в Литве, в случае столкновения с белорусами и россиянами не будут защищать литовцев.
«Вы что, думаете, что немцы и американцы сюда пришли и в случае столкновения с белорусами и россиянами будут Литву защищать? Да никогда такого не было. И не будут они защищать, — приводит слова Лукашенко агентство БелТА. — При первой серьезной ситуации они сбегут с поля боя. И правильно сделают. Их земля в Германии и США». Он подчеркнул, что «никакие наемники здесь вопрос не решат».
Аналогично глава государства высказался и о разговорах насчет размещения на украинской стороне границы с Белоруссией военных из Франции. «Это благо для нас. Они не будут защищать Украину так, как защищают сейчас украинцы», — сказал Лукашенко. Он пояснил, что сейчас 120 тысяч украинцев хотят перебросить с приграничного с Белоруссией района «на фронт против России», заменив их иностранными военными.
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