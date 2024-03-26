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НОВОСТИ

Австрия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле» - посол Любинский

20:00 26.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийские власти до сих пор не осудили теракт в Подмосковье и не назвали произошедшее терроризмом. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу Unzensuriert.

«Терроризм не знает ни границ, ни национальностей. Тем более удивительна для меня реакция австрийского руководства на варварский теракт в подмосковном „Крокус Сити Холле“. Странно, что местные СМИ вообще не интересуются этим», — сказал дипломат.

Посол напомнил, что МИД страны, канцлер Карл Нехаммер и президент Александер Ван дер Беллен заявили, что шокированы произошедшим, и выразили соболезнования.

«Это, конечно, очень ценно. Но не было самого, пожалуй, главного — не только не было упоминания слов „террористический акт“ или термина „терроризм“ в целом, но и никакого осуждения этого ужасного преступления в какой бы то ни было форме. И это остается таковым по сей день», — сказал посол.

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