0
0
150
НОВОСТИ

Премьер Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине

09:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи в Братиславе подтвердил отказ направлять оружие на Украину и поддерживать ее другими средствами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами. При этом он повторил четкую позицию республики — не направлять оружие на Украину», — говорится в сообщении, распространенном агентством ТАСР.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 27.03.2024
Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория — Клишас
0
36
10:00 27.03.2024
США не поддерживают реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном — Госдеп
0
50
09:58 27.03.2024
Собянин: На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришла вся Москва
0
41
09:32 27.03.2024
Сербию в ближайшее время ожидают тяжелые вызовы — Вучич
0
115
09:20 27.03.2024
Президент Венесуэлы обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь
0
139
09:05 27.03.2024
Член политбюро ХАМАС сообщил, что прогресса на переговорах о сделке с Израилем нет — ТВ
0
166
21:59 26.03.2024
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил банки за помощь пострадавшим от обстрелов
0
727
21:35 26.03.2024
Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле» завершены – МЧС
0
624
20:20 26.03.2024
Обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС РФ
0
722
20:00 26.03.2024
Австрия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле» - посол Любинский
0
733

Возврат к списку