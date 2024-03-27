Премьер Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи в Братиславе подтвердил отказ направлять оружие на Украину и поддерживать ее другими средствами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами. При этом он повторил четкую позицию республики — не направлять оружие на Украину», — говорится в сообщении, распространенном агентством ТАСР.