Премьер Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине
09:00 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи в Братиславе подтвердил отказ направлять оружие на Украину и поддерживать ее другими средствами. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
«Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи сделал акцент на том, что Словакия заинтересована в поддержке Украины всеми доступными средствами. При этом он повторил четкую позицию республики — не направлять оружие на Украину», — говорится в сообщении, распространенном агентством ТАСР.
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