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Президент Венесуэлы обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь

09:20 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил во вторник оппозиционное движение Vente Venezuela в двух покушениях на свою жизнь за последние две недели.

«В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela», — сообщил Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, в понедельник перед началом митинга в центре Каракаса вооруженные преступники «были раскрыты народом, обратившим внимание на нервозность, странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки платформы», где должен был выступать президент. Мадуро назвал пытавшихся совершить покушение на него психопатами. Он указал, что организаторы преступлений «ищут психически нездоровых людей не только здесь, но и в других местах, где империализм готовит террористические акты». При этом правительства, которые вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, не осуждают террористов, подчеркнул президент.

Он призвал вооруженные силы и народ Венесуэлы повысить бдительность.

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