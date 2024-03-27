Президент Венесуэлы обвинил оппозиционное движение в двух покушениях на свою жизнь
09:20 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил во вторник оппозиционное движение Vente Venezuela в двух покушениях на свою жизнь за последние две недели.
«В течение 15 дней были захвачены две группы: одна в Матурине, другая в Каракасе, которые планировали покушения на меня. Они признали свою вину и связаны с террористической группировкой Vente Venezuela», — сообщил Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión.
По словам Мадуро, в понедельник перед началом митинга в центре Каракаса вооруженные преступники «были раскрыты народом, обратившим внимание на нервозность, странное поведение двух лиц, которые отправляли телефонные сообщения и делали фотоснимки платформы», где должен был выступать президент. Мадуро назвал пытавшихся совершить покушение на него психопатами. Он указал, что организаторы преступлений «ищут психически нездоровых людей не только здесь, но и в других местах, где империализм готовит террористические акты». При этом правительства, которые вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы, не осуждают террористов, подчеркнул президент.
Он призвал вооруженные силы и народ Венесуэлы повысить бдительность.
НОВОСТИ
- 10:05 27.03.2024
- Приговорить террористов к смертной казни нельзя даже при отсутствии моратория — Клишас
- 10:00 27.03.2024
- США не поддерживают реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном — Госдеп
- 09:58 27.03.2024
- Собянин: На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришла вся Москва
- 09:32 27.03.2024
- Сербию в ближайшее время ожидают тяжелые вызовы — Вучич
- 09:05 27.03.2024
- Член политбюро ХАМАС сообщил, что прогресса на переговорах о сделке с Израилем нет — ТВ
- 09:00 27.03.2024
- Премьер Фицо подтвердил НАТО отказ Словакии направлять оружие Украине
- 21:59 26.03.2024
- Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил банки за помощь пострадавшим от обстрелов
- 21:35 26.03.2024
- Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших в «Крокус Сити Холле» завершены – МЧС
- 20:20 26.03.2024
- Обновленный список погибших в «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС РФ
- 20:00 26.03.2024
- Австрия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле» - посол Любинский
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать