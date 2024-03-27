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Украинские энергетики опасаются возникновения дефицита электроэнергии в стране к лету

11:05 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит электроэнергии может возникнуть на Украине летом вследствие повреждений значительного количества объектов генерации. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno (входит в украинский энергохолдинг ДТЭК — крупнейшую компанию страны, управляющую тепловой генерацией) Сергей Коваленко в эфире национального телемарафона.

«Повреждены несколько типов генерирующих мощностей, большое количество ТЭЦ, объект гидрогенерации, сетевые узлы „Укрэнерго“, трансформаторы и т. д. Это одновременно разрушает возможность наших систем передавать электроэнергию и уменьшает возможности ее генерации», — приводит слова Коваленко издание «Зеркало недели».

По его мнению, повреждения очень серьезные, восстановление объектов может занять месяцы и больше. Поэтому Коваленко не исключил, что уже «в летние месяцы в стране может возникнуть дефицит электроэнергии».

Накануне он сообщил, что энергохолдинг «ДТЭК» утратил 50% своих генерирующих мощностей. При этом Украина уже несколько дней подряд наращивает мощность импорта электроэнергии и поставила рекорд в этом году, когда в минувший вторник импортировала более чем 18 тыс. МВт в час.

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