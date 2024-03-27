ЕС удержит 5 млрд евро доходов от активов РФ для покрытия судебных исков — Politico

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз удержит 5 млрд евро доходов от замороженных активов РФ для покрытия затрат на юридические разбирательства вместо того, чтобы передать их Украине. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на документ.

По ее информации, международный депозитарий Euroclear, в управлении которого находится большая часть замороженных средств РФ, получил разрешение на то, чтобы оставить себе часть доходов, полученных от инвестирования этих средств в 2022 и 2023 году. Они служат буфером, позволяющим оплачивать текущие и потенциальные иски со стороны России и других стран, отмечает издание.

«Доходы от замороженных активов РФ за 2022 и 2023 год отделены от „обычных“ доходов. Мы не распределяем эти доходы между акционерами и сохраняем их до получения дальнейших указаний», — сообщили газете в депозитарии.

Указанная сумма «предназначена для покрытия расходов, рисков и убытков, понесенных депозитарием» в связи с конфликтом на Украине, говорится в документе Еврокомиссии, выдержки из которого приводит газета. Кроме того, в нем отмечается, что Euroclear может бессрочно удерживать 3% доходов «для обеспечения эффективности своей работы». Что касается будущих доходов, то депозитарий может использовать в качестве дополнительной гарантии 10% полученной суммы. Если же потенциальные риски не реализуются, площадка отдаст эти 10% ЕС, но 5 млрд оставит за собой, отметил неназванный европейский чиновник в комментарии изданию.

По состоянию на февраль 2024 года, пишет Politico, российские компании подали 94 иска против Euroclear с требованием вернуть заблокированные средства.