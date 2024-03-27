От отношений КНР и США зависит будущее человечества — Си Цзиньпин
13:05 27.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Характер отношений между Китаем и США влияет не только на благополучие народов двух стран, но и на будущее человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов, прошедшей в Доме народных собраний Пекине.
«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Председатель КНР подчеркнул, что «пока обе стороны считают друг друга партнерами, уважают интересы друг друга, мирно сосуществуют и сотрудничают ради взаимовыгодных результатов, двухсторонние отношения будут улучшаться».
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