От отношений КНР и США зависит будущее человечества — Си Цзиньпин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Характер отношений между Китаем и США влияет не только на благополучие народов двух стран, но и на будущее человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с представителями американских деловых кругов, прошедшей в Доме народных собраний Пекине.

«От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что «пока обе стороны считают друг друга партнерами, уважают интересы друг друга, мирно сосуществуют и сотрудничают ради взаимовыгодных результатов, двухсторонние отношения будут улучшаться».