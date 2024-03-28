Необходимость ограничения работы Telegram в РФ отсутствует – Роскомнадзор

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимости в ограничении работы Tеlegram в России сегодня нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России», — сообщили в ведомстве.