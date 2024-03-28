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Путин распорядился приступить к реализации обновленного нацпроекта по туризму уже в 2025 году

19:05 28.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристическая инфраструктура во всех национальных парках России должна быть создана к 2030 году. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов.

«В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны», — сказал российский лидер.

«Сегодня с учетом приоритетов, обозначенных в послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновленного национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года», — распорядился он.

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