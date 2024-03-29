Туск считает, что Европа переживает предвоенную эпоху

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что Европа без преувеличения находится сейчас в предвоенном периоде.

«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий, — отметил он в интервью испанской газете El País. — Такой ситуации мы не переживали с 1945 года». «Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе, — считает премьер. — Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю».

Туск также рассказал, что на последней встрече европейских лидеров глава правительства Испании Педро Санчес попросил прекратить использовать в высказываниях слово «война». «Он заявлял, что люди не хотят чувствовать такую угрозу, что в Испании звучит абстрактно, — поделился Туск. — Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией».