Туск считает, что Европа переживает предвоенную эпоху
11:00 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил мнение, что Европа без преувеличения находится сейчас в предвоенном периоде.
«Самое тревожное сейчас то, что возможен буквально любой сценарий, — отметил он в интервью испанской газете El País. — Такой ситуации мы не переживали с 1945 года». «Я знаю, это звучит удручающе, особенно для людей молодого поколения, но нам надо морально привыкнуть к новой эпохе, — считает премьер. — Мы живем в предвоенную эпоху, я не преувеличиваю».
Туск также рассказал, что на последней встрече европейских лидеров глава правительства Испании Педро Санчес попросил прекратить использовать в высказываниях слово «война». «Он заявлял, что люди не хотят чувствовать такую угрозу, что в Испании звучит абстрактно, — поделился Туск. — Я ответил, что в моей части Европы война больше не является абстракцией».
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