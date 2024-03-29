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Украина спланировала и проплатила теракт в «Крокус сити холле» - нидерландский депутат

18:55 29.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсел де Графф считает, что теракт в «Крокус сити холле» был спланирован и проплачен Украиной.

«Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал он в соцсети X. По мнению де Граффа, именно поэтому западные СМИ пытаются раскрутить историю о том, что Россия якобы стремится повлиять на общественное мнение в Европе путем финансирования крайне правых политических сил. «Потому что мы должны продолжать их (Россию — прим. ТАСС) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется гибнуть на поле боя, чтобы защищать финансовые интересы западной элиты», — заявил депутат.


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