Украина спланировала и проплатила теракт в «Крокус сити холле» - нидерландский депутат

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Европарламента от нидерландской партии «Форум за демократию» Марсел де Графф считает, что теракт в «Крокус сити холле» был спланирован и проплачен Украиной.



«Более 130 человек погибли в Москве в результате теракта, спланированного и оплаченного Украиной», — написал он в соцсети X. По мнению де Граффа, именно поэтому западные СМИ пытаются раскрутить историю о том, что Россия якобы стремится повлиять на общественное мнение в Европе путем финансирования крайне правых политических сил. «Потому что мы должны продолжать их (Россию — прим. ТАСС) ненавидеть, потому что нашим детям скоро придется гибнуть на поле боя, чтобы защищать финансовые интересы западной элиты», — заявил депутат.





