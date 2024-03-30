Шойгу потребовал привлечь к ответственности виновных за срыв сроков по объектам на Алтае

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал привлечь к ответственности организации, по вине которых возникли задержки в строительстве новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ в Алтайском крае. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«Министр обороны РФ потребовал в кратчайший срок урегулировать вопросы, связанные с задержкой разработки проектной документации и привлечь к ответственности те организации, по вине которых сорваны сроки строительства новых объектов», — говорится в сообщении.