Горит кровля корпуса столичного МГТУ имени Баумана, идет эвакуация
12:30 30.03.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар происходит на кровле здания МГТУ имени Н. Э. Баумана, сообщили ТАСС в оперативных службах.
«На кровле одного из корпусов МГТУ имени Баумана происходит пожар, идет густой серый дым. Ведется эвакуация. На место прибыли пожарные, проводится разведка», — сказал собеседник агентства.
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