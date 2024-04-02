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НОВОСТИ

В РФ число обвинительных приговоров в 2023 году сократилось на 4% — Верховный суд

12:05 02.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число выносимых российскими судами обвинительных приговоров в 2023 году сократилось на 4%. Об этом сообщил и. о. председателя Верховного суда РФ Петр Серков на семинаре-совещании председателей региональных советов судей.

«[В 2023 году] была продолжена работа, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики. Судами РФ прекращено уголовное преследование в отношении 19% обвиняемых, а количество осужденных сократилось на 25 тыс. 700 лиц, или на 4%», — сообщил Серков.

Кроме того, на 6% сократилось число удовлетворенных судами ходатайств о заключении под стражу и на 11% — число удовлетворенных ходатайств о продлении срока содержания под стражей.

При этом в пять раз — с 3 600 в 2022 году до 17 тыс. 300 — возросло число лиц, которым суды в качестве альтернативы назначили наказание в виде принудительных работ.

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