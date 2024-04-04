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НОВОСТИ

Отношения РФ и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации — Песков

13:32 04.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Североатлантического альянса (НАТО) скатились на уровень прямой конфронтации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фактически эти отношения сейчас скатились на уровень прямой конфронтации. Действительно, страны НАТО, альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины. НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ», — сказал Песков.

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