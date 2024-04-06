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НОВОСТИ

Бессрочное закрытие границы с РФ поддержал президент Финляндии

11:45 06.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о бессрочном закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией.

«Решение сохранить восточную границу закрытой — правильное решение», — сказал Стубб в традиционном субботнем интервью телеканала Yle.

Он отметил, что граница закрыта для того, чтобы ситуация с беженцами не стала неконтролируемой, и действия правительства позволили избежать хаоса.

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